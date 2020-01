Sting live in Deutschland 2020: Tickets, Termine, Vorverkauf

Den ersten International Music Award in der Kategorie BEGINNER erhält Sängerin Billie Eilish.

>>> Highlights und Gewinner IMA 2019! IMA für Billie Eilish! Der Preis in der Kategorie BEGINNER geht an den 17-jährigen Shooting Star. „Do I Feel Like a Beginner? No!“ sagt sie mit einem Lachen, zugeschaltet in die Verti Music Hall. Billie Eilish Eine 17-Jährige aus Los Angeles führt der Popwelt vor, wie im digitalen Zeitalter Karrieren gemacht werden. Im November 2015 lud Billie Eilish den Song „Ocean Eyes“, eine Zusammenarbeit mit ihrem älteren Bruder Finneas O’Connell, auf der Online-Musikplattform SoundCloud hoch. Der Song ging viral, Eilish wurde zur Internet-Sensation (mit mittlerweile über 37 Millionen Followern auf Instagram). Daraufhin wurde das…