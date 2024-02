Taylor Swift fliegt mit Umweg zum Super Bowl 2024

Am 11.2.2024 treffen beim American-Football-Megaevent Super Bowl wieder die Kansas City Chiefs auf die San Francisco 49ers – so wie bereits im Jahr 2020. Was dieses Jahr aber anders sein wird: Alle Augen liegen dabei diesmal nicht nur auf dem Spiel selbst, sondern auch auf dem US-amerikanischen Pop-Superstar Taylor Swift. Die ist seit einiger Zeit schließlich mit Kansas-Footballer Travis Kelce liiert. Natürlich wird die Musikerin an diesem Abend mit dabei sein – allerdings muss sie dafür einen lästigen Umweg auf sich nehmen.

Swift, das berichtet unter anderem „welt.de“, soll am Samstag um 23:36 Uhr Ortszeit aus Japan in die USA geflogen sein. Die Musikerin spielte zuvor vier Auftritte in Tokio. Schaut man auf die Seite „FlightRadar“, die Flüge trackt, sieht man, dass Swifts Jet unter „The Football Era“ auftaucht. Allerdings landet Swift nicht in Las Vegas, wo der Super Bowl dieses Jahr stattfindet, sondern in Los Angeles. Der Grund dafür: Die Flughäfen in der Wüstenmetropole haben keinen Platz mehr für Privatjets, rund 1200 Jets sollen sich bereits angemeldet haben. .

Dass Swifts Flüge getrackt werden, gefällt der Musikerin selbst gar nicht. Die Anwälte der 33-Jährigen haben eine Klageandrohung gegen einen Studenten in Florida verschickt, der immer wieder die Flugdaten und -bewegungen ihres Privatjets veröffentlicht.

NFL-Chef dementiert erfundene Beziehung

Natürlich kursiert um das prominente Paar auch so manches Gerücht. Etwa, dass die Football-Liga NFL diese Beziehung inszeniert habe, um Interesse und Publicity zu generieren. Das bestreitet NFL-Chef Roger Goodell aber gleichermaßen vehement wie lachend: „Hören Sie, das hätte ich auf keinen Fall schreiben können, sagen wir es mal so … Sie ist eine bemerkenswerte Künstlerin. Sie versteht etwas von guter Unterhaltung. Ich hatte die Gelegenheit, mit unseren Mädchen und meiner Frau zwei ihrer Konzerte zu besuchen. Sie ist die Beste der Besten, und dass sie zu den NFL-Spielen kommt und ein Teil davon ist, ist einfach nur positiv“, so Goodell bei einer Pressekonferenz.