Das „Best Of The '68 Comeback Special" ist das ideale Album für langjährige Fans des King of Rock'n'Roll und gleichzeitig der perfekte Einstieg in die Elvis-Welt.

Am 15. Februar 2019 erscheint „The ’68 Comeback Special“ zum ersten Mal auch in einer Best-Of-Variante auf CD und digital. Das Bundle soll das „King Of Rock'n'Roll Elvis All-Star Tribute“ begleiten, das NBC am 17. Februar ausstrahlt. Als Gäste sind Yolanda Adams, Kelsea Ballerini, Dierks Bentley, Alessia Cara, Mac Davis, John Fogerty, Josh Groban, Adam Lambert, John Legend, Little Big Town, Jennifer Lopez, Post Malone, Shawn Mendes, Pistol Annies, Darius Rucker, Ed Sheeran, Blake Shelton, Carrie Underwood und Keith Urban angekündigt, die an einem Abend noch einmal das Lebenswerk von Elvis Presley hochleben lassen wollen. Das zuvor veröffentlicht werdende Best-Of-Set…