The Beatles tummeln sich jetzt auch bei YouTube Shorts

Lange Zeit haben sich die überlebenden Beatles Paul McCartney und Ringo Starr geweigert, ihre Songs den Streamingdiensten anzuvertrauen. Die Bedenken sind allerdings schon seit einiger Zeit gefallen. Nun gibt es eine große Auswahl an Liedern der Fab Four auch bei YouTube Shorts zu hören und vor allem zu sehen.

Insgesamt stehen 75 Songs aus den kürzlich neu aufgelegten Greatest-Hits-Sammlungen „Red“ und „Blue“ der Band auf der Video-Plattform zur Verfügung.

Ziel sei es, „eine neue Generation von Fans mit der unglaublichen Geschichte einer der wichtigsten Bands der modernen Musik vertraut zu machen und den Menschen eine ganz neue Möglichkeit zu eröffnen, sich kreativ mit ihrem Katalog auseinanderzusetzen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Man kann sich nicht satt sehen an den Beatles

Zu sehen sind zu den Beatles-Songs allerhand Clips und Bildcollagen, die in ihrer Aneinanderreihung auch noch einmal bekräftigen, wie viel Bedeutung die künstlerische, visuelle Vision der Musiker für die Mythenbildung rund um John, Paul, Ringo und George hatte.

Ebenfalls auf YouTube verfügbar ist natürlich die aktuelle Single „Now And Then“, der (mutmaßlich) letzte Song, auf dem alle vier Beatles-Mitglieder zu hören sind. Wie inzwischen allgemein bekannt, stammt die Grundlage für das Stück von einem Demo John Lennons, das mittels Künstliche Intelligenz zum Beatles-Track transformiert wurde.

Da „Now And Then“ natürlich auch Platz eins der Single-Charts in Großbritannien stürmte, halten die Beatles nun auch hier einen neuen Rekord – jenen erstaunlich langen Zeitraum zwischen zwei verschiedenen Pole Positions (zuletzt gelang dies „The Ballad Of John And Yoko“ im Jahr 1969).