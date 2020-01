The-Doors-Drummer John Densmore: „Es hat mich Jahre gekostet Jim zu vergeben“

Foto: WireImage for Evolutionary Media, John Shearer. All rights reserved.

John Densmore, Drummer von The Doors, gibt in einem Interview tiefe Einblicke in sein Seelenleben, seine Beziehung zu Jim Morrison und seinen Rechtsstreit mit dem Rest der Band. In dem umfassenden Bericht redet Densmore über Morrisons gefährliches und selbstzerstörerisches Verhalten, seine eigene Rolle in dem Quartett und den Zeitgeist der späten 60er Jahre.

„Ob ich Jim gehasst habe? Nein, ich hab seine selbstzerstörerische Ader gehasst. Er war auf einem Kamikaze-Kurs der mit 27 endete, was soll ich da sagen?“, so Densmore auf die Frage ob er den Frontmann der Doors gehasst habe, zum „Guardian“. Tatsächlich war der Schlagzeuger nicht bei Morrisons Beerdigung dabei und soll erst drei Jahre später dessen Grab besucht haben. Densmore bezeichnet Morrison als einen „Psychopathen“, gleichzeitig war er für ihn aber auch einer der größten Musiker.

„Ich vermisse Jim Morrison“

Er habe versucht ihn Anfang der 70er Jahre von seinem Weg abzubringen – doch ist daran gescheitert. „Einige Menschen wollten immer mehr Kohlen bei ihm nachlegen und ich dachte mir nur: Wartet mal. Was wäre wenn wir einfach ein Album weniger machen? Wäre er dann heute noch am Leben? Aber ich war damals zu unreif um das zu sagen. Ich habe die Frage, ob Jim, wenn er heute noch leben würde, clean wäre immer mit ’nein‘ beantwortet. Aber ich habe meine Meinung geändert. Natürlich wäre er das, er war ein sehr intelligenter Mann“, so Densmore in dem Interview. „Es hat mich Jahre gekostet Jim zu vergeben. Aber jetzt vermisse ich ihn so sehr für seine Kunst“.

Im weiteren Verlauf spricht Densmore auch über den Rechtsstreit, den er gegen Keyboarder Ray Manzarek und Gitarrist Robby Krieger führte. Diese wollten wieder unter dem Namen The Doors touren und Tracks der Band für Werbungen freigeben, doch der Drummer stellte sich entschieden dagegen. „Ich weiß, ich habe meine Bandkollegen verklagt – bin ich verrückt?“, so Densmore. „Meine Knie zitterten richtig hart, als sie das Angebot von 5 Millionen Dollar auf 15 Millionen erhöhten. Aber mein Kopf sagte mir: ‚Break On Through‘ für einen verdammten SUV? Nein!“.