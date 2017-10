The Who: Sänger Roger Daltrey bringt 2018 seine Memoiren raus

Wann zerschmetterten The Who eigentlich zum ersten Mal eine Gitarre? Wie sah die Band die Entwicklung der Mods in Großbritannien? Oder des Hard Rocks? Und wie bekämpft man einen Hippie auf der Woodstock-Bühne? Wie fühlt es sich an, wenn immer wieder einige Bandmitglieder den Löffel abgeben?

Weiterlesen Mick Jagger hat eine „meisterhafte“ Autobiografie geschrieben, aber die Sache hat einen großen Haken… Es ist leider sehr unwahrscheinlich, dass die Memoiren von Mick Jagger jemals das Licht der Welt erblicken werden. Vielleicht finden sich auf einige dieser Fragen Antworten in Roger Daltreys Memoiren, die im kommenden August veröffentlicht werden. Der Sänger von The Who äußerte, dass er nicht nur Gedanken zu seiner Band und seiner Solokarriere niederschreiben würde, sondern auch über die Entwicklung seines Heimatlandes Großbritannien seit seiner Geburt im Jahre 1944 reflektieren wolle.

The Who tourten die vergangenen vier Monate durch Nord- und Südamerika. Gegenüber dem „NME“ äußerte Roger Daltrey, dass er aufgrund seines fortgeschrittenen Alters sowie seines Bandkollegen Pete Townsheld nicht sicher sei, ob es noch eine weitere Tour geben würde.