Till Lindemann und David Garrett covern gemeinsam Schlager

„Alle Tage ist kein Sonntag“ – da klingelt doch etwas bei Fans von Till Lindemann.

Till Lindemann hat seine Fans auf seinen Solo-Kanälen mit einer Ankündigung überrascht: Auf Instagram hat der Künstler ein Schwarzweißfoto veröffentlicht, das eine ältere Dame zeigt – darüber steht in roter Schrift geschrieben: „Alle Tage ist kein Sonntag". Dazu verrät er, dass es am 11. Dezember Neues von ihm zu hören beziehungsweise zu sehen geben wird. Auch einen Teaser hat Till Lindemann dazu gerade auf YouTube veröffentlicht – flackerndes Licht, irreführende Musik und die apathisch schauende Dame stehen im Mittelpunkt.  Till Lindemann: Was hat…