Till Lindemann bringt mit „Golden Shower“ den nächsten eigenen Alkohol auf den Markt

Der Rammstein-Sänger hat in Zusammenarbeit mit dem Zirkus Flic Flac ein eigenes Programm entwickelt.

Ab Oktober will Till Lindemann, der sich nach seiner schweren Lungenentzündung gerade erst zurückgemeldet hat, durch seine ganz persönliche Freakshow führen. Gemeinsam mit dem Zirkus Flic Flac hat er ein aufwendiges Programm entwickelt, das ganz sicher ein Spektakel werden könnte - und natürlich nicht ganz jugendfrei ist. https://www.instagram.com/p/B9q_87yJRNf/ Till Lindemanns Zirkus-Show in Berlin Inzwischen sind Tickets für die 21 Shows vom 28.10. bis 15.11.2020 im Admiralspalast in Berlin erhältlich. Nach aktuellen Erkenntnissen ist die Veranstaltungsreihe auch nicht vom Großveranstaltungsverbot betroffen, das zur Eindämmung des sich rasant ausbreitenden neuen Coronavirus erlassen wurde. Der Senat in Berlin hatte zuletzt angekündigt, dass…