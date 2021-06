Till Lindemann veröffentlicht Kurzfilm zu „Ich hasse Kinder“

Foto: YouTube. All rights reserved.

Nachdem Rammstein-Sänger Till Lindemann am 1. Juni 2021 – also dem internationalen Kindertag – seine kontroverse Single „Ich hasse Kinder“ inklusive Musikvideo veröffentlicht hat, kündigte der Musiker anschließend einen darauf aufbauenden Kurzfilm an. Dieser ist auf Lindemanns YouTube-Kanal ab sofort verfügbar.

Welche Projekte der 58-Jährige in naher Zukunft noch geplant hat, ist unklar. Nachdem Till Lindemann und der schwedische Multiinstrumentalist Peter Tägtgren im November 2020 die Trennung ihres Duos LINDEMANN bekannt gaben, führte der Rammstein-Star das Projekt fortan als Solokünstler fort. Seither erschienen die drei Solosingles „Ich hasse Kinder“, „Alle Tage ist kein Sonntag“ und „Lubimiy Gorod“.

Sehen Sie hier den „Ich hasse Kinder“- Kurzfilm an:

Till Lindemann als Headliner beim Wacken

Peter Tägtgren und Till Lindemann veröffentlichten als Duo die beiden Alben „Skills in Pills“ (2015) und „F & M“ (2019). Das Ende ihrer Zusammenarbeit feierten die beiden Musiker mit der Veröffentlichung des Live-Albums „Live in Moscow“, das im Mai 2021 erschien. Wer Till Lindemann „demnächst“ live sehen will, kann ihn 2022 beim Wacken Open Air als Headliner antreffen.