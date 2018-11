TV-Tipp: Feine Sahne Fischfilet – Skandalkonzert im Brauhaus

Nach einer kraftvollen Tour in diesem Jahr mit 100.000 Zuschauern und einer fetten Live-Fortsetzung 2019 standen Feine Sahne Fischfilet – man möchte sagen: ohne direkte Beteiligung – in den Schlagzeilen: In Dessau hätte eigentlich im Rahmen der ZDF-Reihe „zdf@bauhaus“ ein Konzert stattfinden sollen.

Doch schließlich intervenierte die Politik auf Druck von rechtsradikalen Kreisen und AfD-Abgeoprdneten – und auch die Bauhaus-Verantwortlichen wollten die Einladung nicht weiter aussprechen.

fsf@brauhaus

Die Band setzte daraufhin in Eigenregie im „Brauhaus“ in Dessau einen Auftritt am gleichen Tag an. Auch dieses Konzert wurde vom ZDF aufgezeichnet. Es wird nun am 01.12.2018 um 23:30 Uhr auf 3sat ausgestrahlt.

Es ist für Anhänger der Band das zweite wichtige Filmdokument in diesem Jahr. Für Aufsehen sorgte zuvor im Frühling 2018 die Filmbiografie „Wildes Herz“, die FSF-Sänger Monchi porträtiert, in die Kinos. Mit bislang 40.000 Zuschauern avancierte er zum besucherstärksten Dokumentarfilm des Jahres in Deutschland.