U2 zollten live Sinead O’Connor Tribut mit „Nothing Compares 2 U“

Foto: Getty Images for Live Nation, Kevin Mazur. All rights reserved.

LAS VEGAS, NEVADA - SEPTEMBER 29: (Exclusive Coverage) Bono, The Edge, Adam Clayton and Bram van den Berg of U2 perform during opening night of U2:UV Achtung Baby Live at Sphere on September 29, 2023 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation)

Der Tod von Sinéad O’Connor schockte im Juli 2023 die ganze Musikwelt. Um der irischen Sängerin einen letzten Tribut zu zollen, performten U2 am Samstag (30. September) ihren Song „Nothing Compares 2 U“ bei der zweiten Show ihrer Las-Vegas-Residency. Frontmann Bono beendete die Performance zu „With Or Without You“ mit den Lyrics von O’Connors 1990er-Klassiker.

Sinéad O’Connor verstarb im Alter von 56 Jahren. Sie wurde am 26. Juli 2023 leblos in ihrer Wohnung in London gefunden. Die Polizei bestätigte, dass die Künstlerin am Tatort für tot erklärt wurde.

Empfehlung der Redaktion Sinéad O’Connor (1966-2023): Ihre fünf besten Songs

U2-Sänger Bono besuchte zwei Wochen nach dem Todesfall eine Gedenkfeier im irischen Wohnort Bray und nahm sogar an der privaten Trauerzeremonie teil. Auch der Musiker Bob Geldof sowie der irische Präsident Michael D. Higgins und Regierungschef Leo Varadkar waren anwesend und trauerten um die verstorbene Legende.

Die U2-Mitglieder sind nicht die einzigen Musiker:innen, die O’Connor auf der Bühne gedenken. Niall Horan erinnerte im September ebenfalls an die verstorbene Sängerin und coverte ihren von Prince komponierten Hit „Nothing Compares 2 U“ – genau wie die Alternative-Rockband Fall Out Boy und Pop-Star P!nk. Sinéad O’Connor beeinflusste Künstler:innen abseits jedes Genre-Denkens.

Empfehlung der Redaktion U2: Widmung für Larry bei ihrer Residency-Eröffnung in Las Vegas

Am Freitag, den 29. September, feierten U2 den Auftakt ihrer Residency im MSG Sphere in Las Vegas und stand vor 17.600 Menschen auf der Bühne. Es war die erste der insgesamt 25 Live-Shows in der weltweit wohl innovativsten Konzert-Location. Bis in den Dezember kann man die Rockband noch live performen sehen.

Eine Fan-Aufnahme der „With Or Without You“-/„Nothing Compares 2 U“-Performance: