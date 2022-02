Exklusiver Comic: „Betty Davis“ – Sie miaut, brüllt und faucht

Foto: Reprodukt. All rights reserved.

Betty Davis’ progressiver Einfluss auf die Funk- und Soul-Szene des 20. Jahrhunderts mag enorm gewesen sein, doch spielte dieser sich nicht im Vordergrund ab. Diesen und 26 weiteren erstaunlichen Lebensgeschichten von einflussreichen Frauen widmet sich die Illustratorin Pénélope Bagieu in ihrer Comic-Porträtreihe „Unerschrocken“, von der gleich zwei Bände erschienen.

Heldinnen im Hintergrund

Für einen wöchentlichen Blog im Auftrag der französischen Zeitung „Le Monde“ illustrierte Bagieu die Biografien von 30 Frauen aus der Weltgeschichte. Unter dem Namen „Les Culottées“, zu Deutsch etwa „Die Dreisten“, nimmt die Künstlerin sich aber nicht prominente Koryphäen wie etwa Marie Curie, Simone Veil oder Queen Elizabeth I vor.

Bagieu erzählt liebevoll von unbekannteren Persönlichkeiten wie Nellie Bly, die den Investigativjournalismus erfand. Oder von der indischen Kämpferin Phoolan Devi, die trotz Vergewaltigungen, Zwangsehe, Entführung und vielen weiteren erschreckenden Lebensabschnitten schließlich politische Reformen für Indiens Bedürftige durchsetzte.

Die Französin schreckt nicht davon zurück, die Gräueltaten und Diskriminierungen zu zeigen, die die Frauen aufgrund von (patriarchalen) Gesellschaftsgrenzen erleben mussten. In Großbritannien wurde der Comic von Phoolan Devi etwa gar nicht erst abgedruckt, weil die grafische Darstellung der Vergewaltigung einer Zehnjährigen den Behörden zu gewalttätig für die jugendliche Zielgruppe war.

Dadurch dass Bagieu innerhalb eines Jahres je einen Comic pro Woche recherchierte und produzierte, ist der Zeichenstil zwar nicht sonderlich akribisch, aber trotzdem ausgeklügelt und sehr harmonisch. Die Geschichten sind ausgesprochen intensiv recherchiert, beschränken sich aber trotzdem immer auf knapp sieben bis zehn Seiten.

Frauen mit Durchsetzungsvermögen

Mit den gezeichneten Mini-Biographien kreierte die Künstlerin eine feministische Comicform, die sich nicht aufdrängt, sondern anhand wundersam illustrierter Erzählungen humorvoll zeigt, wie sich diese Frauen durch Schwierigkeiten aller Art kämpften – und größtenteils erst durch dieses Graphic Novel eine internationale Bühne bekommen. Es ist kein Comic von einer Frau für andere Frauen, sondern eine Horizonterweiterung für Entdecker*innen jedes Alters.

„Unerschrocken“ wurde inzwischen in elf Sprachen übersetzt und in Deutschland in zwei Bändern à 15 Geschichten veröffentlicht. ROLLING STONE präsentiert exklusiv einen Ausschnitt.

Betty Davis: Geschichte einer großen Musikerin