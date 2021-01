Exklusiver Song-Comic: Tocotronic – „Digital ist besser“

Die Geschichte der berühmtesten Band der Welt aus 24 verschiedenen (frankobelgischen) Perspektiven.

Die Geschichte der Fab Four wurde in den vergangenen Jahrzehnten in fast jedem Medium in den unterschiedlichsten Farben gezeichnet. Nicht selten kam zur offensichtlichen Hagiographisierung der Versuch hinzu, der Story von der größten Band des Universums noch etwas Entscheidendes hinzuzufügen. Ein paar ausgegrabene biographische Details hier, die Neudeutung eines Songklassikers dort: Über die Beatles scheint es stets etwas zu erzählen zu geben. Ein neuer Comicband, der sich explizit als Doku-Biopic-Comic versteht und damit auch einen journalistischen Anspruch andeutet (der freilich nur ansatzweise erfüllt werden kann), erforscht den Mythos um John, Paul, George und Ringo aus 24 verschiedenen Perspektiven. So viele…