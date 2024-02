Usher live in Berlin 2025: Zusatzshow angekündigt

Der Februar dürfte für Usher-Fans ein echtes Erlebnis sein. Nachdem der R&B-Sänger sein Können in der Halbzeit-Performance beim Super-Bowl unter Beweis stellte und auch sein neuntes Album „Coming Home“ veröffentlichte, kündigte er danach eine Europa-Tour für 2025 an. Der 45-Jährige wird für Gigs nach London, Paris, Amsterdam und Berlin kommen. Diese Tour soll sowohl eine Feier der letzten 30 Karriere-Jahre als auch ein Blick in seine musikalische Zukunft werden, so Ushers Ansage.

Für Deutschland gab er zunächst für den 01. Mai 2025 eine Show in der Berliner Uber Arena (ehemals Mercedes-Benz Arena) bekannt. Aufgrund der großen Ticket-Nachfrage hat Usher nun öffentlich gemacht, dass er seinen Tour-Aufenthalt um einen Auftritt in der Hauptstadt verlängern wird. Und so wird der Sänger auch am 02. Mai in der Uber Arena live zu sehen sein.

Usher live in Deutschland 2025 – Termine im Überblick

01. Mai 2025 – Berlin, Uber Arena (ehemals Mercedes-Benz Arena)

02. Mai 2025 – Berlin, Uber Arena (ehemals Mercedes-Benz Arena) – Zusatztermin

Tickets

Für beide Konzerte wird es ab Mittwoch, den 21. Februar 2024, einen Ticketmaster-Presale geben – dieser ist bereits um zehn Uhr gestartet. Der allgemeine Vorverkaufsstart geht dann am Donnerstag, den 22. Februar um zwölf Uhr los.