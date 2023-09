Video: U2 performen neue Single „Atomic City“ auf Überraschung-Gig

Mehrere Straßen wurden gesperrt, einige Kameras aufgestellt und unzählige Fans in Zaum gehalten: Vergangenen Samstag, den 16. September, spielten U2 erstmals ihre neue Single „Atomic City“ live in Las Vegas. Das Überraschungskonzert in der Fremont Street diente vor allem dem Musikvideo-Dreh, wofür die irische Rockband den Song mehrmals performen musste.

„Atomic City“ wurde während der vergangenen Wochen in den Sound City Studios in Los Angeles aufgenommen, erklärt U2-Sänger Bono. Der Titel spielt auf den Las-Vegas-Spitznamen aus den 1960er Jahren an. Die US-Regierung testete jahrzehntelang auf einem Gelände etwa 65 Meilen nordwestlich der Fremont Street Atomwaffen. Während des Auftritts beschreibt der Musiker den Song als „einen Rock ’n‘ Roll 45 in der Tradition des Post-Punk der 70er Jahre, Blondie, The Clash, etwas Punk der 70er Jahre … Wir nehmen es von überall her.“

Mit dabei war außerdem Larry Mullen Jr. Der Schlagzeuger erholt sich zwar noch immer von einer Rückenoperation, weshalb er ebenfalls nicht mit U2 auf den ersten Gigs ihrer Achtung-Baby-Residency in Las Vegas spielen wird, dennoch ließ er sich den Dreh nicht entgehen. „Wir vier haben ‚Atomic City‘ aufgenommen. Leider wird Larry Mullen Jr. nicht mit uns im Sphere sein“, erklärt Bono dem Publikum, wie das Las Vegas Review-Journal berichtet. „Er hört nicht auf ärztliche Anordnungen. Das tun viele von uns auch nicht. Aber er ist heute Abend hier … Applaus für Larry Mullen Jr.!“

Auch 1987 zeichnete die Band ein Musikvideo in der Fremont Street auf. Sehr spontan und wenig professionell, entstanden die Video-Aufnahmen zu „I Still Haven’t Found What I’m Looking For“. „Ich hatte eigentlich nur zwei Scheinwerfer, aber Las Vegas hat das größte Beleuchtungsbudget der ganzen Welt“, erinnerte sich Regisseur Barry Devlin später. „Es war so low-tech… aber das bedeutete, dass wir ganz nah [an die Band] herankommen konnten.“ Die Rockband befand sich zu diesem Zeitpunkt auf Tournee zur Unterstützung ihres fünften Studioalbums „The Joshua Tree“.

Am 29. September startet die U2-Residency im MSG Sphere in Las Vegas unter dem Titel „U2:UV Achtung Baby Live at Sphere“. Bram van den Berg, der Schlagzeuger der niederländischen Band Krezip, wird dabei Larry Mullen Jr. ersetzen. Ein Tag zuvor eröffnet die „Zoo Station: A U2:UV Experience“ – ein Fan-Erlebnis, das sich in dem Luxushotel The Venetian Resort in Las Vegas befinden wird und einen Vorgeschmack auf die anstehenden Shows liefern wird.