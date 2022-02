Willie-Nelson-Gewinnspiel: Wir verlosen drei CDs des neuen Albums

Mit „A Beautiful Time“ erscheint am 29. April 2022 das neue Album von Willie Nelson, pünktlich zu seinem 89. Geburtstag. Als Vorbote des Longplayers wurde bereits die erste Single „I’ll Love You Till the Day I Die“ veröffentlicht. Zum Album-Release gibt es drei CDs des Albums zu gewinnen.

„A Beautiful Time“ wurde von Buddy Cannon produziert, dem langjährigen musikalischen Mitstreiter Nelsons. Auf dem Album finden sich fünf gemeinsam komponierte Songs der beiden Musiker. Die weiteren Lieder stammen von ausgewählten Songwritern aus Nashville. Zudem runden zwei Coverversionen die Titelliste ab: Nelsons Interpretationen von Leonard Cohens „Tower of Song” und von dem Beatles-Hit „With a Little Help from My Friends”.

Die Single „I’ll Love You Till The Day“ gibt einen ersten Einblick in das kommende Album und wurde von Rodney Crowell sowie Chris Stapleton geschrieben.

Willie Nelson – „I’ll Love You Till The Day I Die“

Unterdessen veröffentlichte Nelson im vergangenen Jahr gleich zwei neue Alben, „The Willie Nelson Family“ und „That’s Life“. Letzteres wurde in der Sparte „Best Traditional Pop Vocal Album“ für einen Grammy nominiert. Außerdem ist Nelson am 23. April 2022 beim „Concert For Kentucky“ live zu sehen – sechs Tage vor seinem 89. Geburtstag.

Zum Album-Release des neuen Longplayers von Willie Nelson gibt es drei CDs zu gewinnen. Einfach Formular ausfüllen und „Willie“ als Lösungsbegriff angeben. Teilnahmeschluss ist der 31.3.22. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.