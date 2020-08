Foto: Getty Images, Simon Hofmann. All rights reserved.

Eigentlich wollte Xavier Naidoo im bayerischen Ort Hof am 14. August ein Konzert geben, doch wie der Veranstalter am Montag (3. August) in einem Facebook-Post erklärte, werde es nun entfallen. Auch einen Nachholtermin soll es nicht geben – einen konkreten Grund nannte der Veranstalter nicht. Zuvor war das Konzert bereits aufgrund der Corona-Krise ausgefallen, die Großveranstaltungen ausschließt.

Nach Angaben des Veranstalters soll wochenlang versucht worden sein das Konzert zu einem späteren Zeitpunk stattfinden zu lassen, doch dies ist offensichtlich nicht gelungen. In der Erklärung hieß es: „Eine Einigung über einen Nachholtermin konnte trotz intensiver Gespräche mit allen Beteiligten nicht gefunden werden.“ Für diejenigen, die ein Ticket erworben hatten, sei „die Rückgabe der Tickets ab sofort möglich.“ Weiter schrieb der Veranstalter: „Bitte wendet euch zur Rückabwicklung grundsätzlich immer an die Vorverkaufsstelle, an der ihr die Tickets erworben habt.“

Auch wenn unter dem Facebook-Post einige Fans die endgültige Absage bedauern –seit einigen Wochen laufen bereits Petitionen, die Xavier-Naidoo-Konzerte verhindern sollen. Der Schmusebarde manövriert sich mit rechtspopulistischen Absagen zunehmend ins Aus. In einem Statement der Petition hieß es: „Naidoo fällt schon seit vielen Jahren negativ durch Kontakte in die Reichsbürger-Szene auf, zuletzt nutzte er seine Rolle in der Öffentlichkeit, um rassistische, diskriminierende und total wirre Theorien aufzustellen.“ Mehr als 30.000 Menschen haben bereits unterschrieben.