AC/DC: Sänger Brian Johnson spricht über sein erstes Mal

Der Film zeigt, wie Angus Young und Co. ihre erstaunliche Karriere in Sydney starteten und klärt auch ein paar Geheimnisse.

Die Richtung zeigt im Moment bei AC/DC in die Zukunft: Die Hardrock-Veteranen verpassen ihrem von mehreren Mitgliedern angedeuteten neuen Album vermutlich gerade den letzten Feinschliff. Eine offizielle Ankündigung hat es zwar nicht gegeben, aber zuletzt wurde bereits bekannt, dass Brian Johnson als Sänger mit an Bord sein wird und einige Gitarrenriffs des verstorbenen Malcolm Young zu hören sein werden. Einen Blick in die Vergangenheit hingegen gewährt eine neue 18-minütige Dokumentation über die Gründerzeit von AC/DC im australischen Sydney. Produziert wurde „The Forgotten Sydney Of AC/DC“ vom Journalisten Tom Compagnoni vom „The Sydney Morning Herald“. AC/DC: Wann trug Angus Young zum…