Aretha Franklin erhält posthum den Pulitzer-Preis

Foto: Getty Images for Tribeca Film Festival, Theo Wargo. All rights reserved.

Aretha Franklin wurde vergangenen Montag (15. April) posthum mit dem Pulitzer-Preis als erste Künstlerin überhaupt ausgezeichnet. Die 2018 verstorbene „Queen of Soul“ reiht sich damit zu den Einzelpreis-Gewinnern Bob Dylan, Hank Williams und John Coltrane ein.

Franklin erhielt den seit 1930 verliehenen Sonderpreis „für ihren unauslöschlichen Beitrag zur amerikanischen Musik und Kultur seit mehr als fünf Jahrzehnten“, sagte Dana Canedy im Auftrag der Jury.

Immer die Erste

Damit wurde die Soul-Sängerin nicht nur als erste Frau in die berühmte Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen, sondern auch als erste weibliche Künstlerin mit dem Pulitzer-Sonderpreis geehrt.

Während ihrer überaus erfolgreichen Karriere, die sich über mehr als ein Jahrhundert erstreckte, hatte die Musikerin insgesamt 73 Songs in den „Billboard Top 100“.

Aretha Franklin starb am 16. August 2018 im Alter von 76 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs in Detroit, Michigan.

Vergangenes Jahr wurde in der Musik-Kategorie Kendrick Lamar für sein Album „Damn“ ausgezeichnet.