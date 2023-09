Arnold Schwarzenegger hatte Nahtoderfahrung nach Herz-OP

Foto: Getty Images for Academy Museum , Stefanie Keenan. All rights reserved.

Man sollte meinen, dass Arnold Schwarzenegger sich vor nichts fürchtet. Schließlich ist er einer der größten Action-Schauspieler unserer Zeit, war lange Zeit der muskulöseste Mann der Welt. Aber nun sprach der gebürtige Österreicher darüber, wie er dem Tod einst von der Schippe sprang – was ihm eine Heidenangst einjagte. Die Ursache waren Komplikationen während einer Herz-OP.

Arnold Schwarzenegger: „Ich bin panisch geworden“

Seit seiner Geburt leidet Arnie an einer Bikuspidalität, einer Fehlbildung der Herzklappen. Bereits dreimal musste sich der „Terminator“-Star aus diesem Grund unters Messer legen. Bei seiner letzten OP im Jahr 2019 kam es aber zu Komplikationen.

Beim Austausch eines künstlichen Ventils soll den Ärzten ein Fehler unterlaufen sein, wie Schwarzenegger gegenüber „The Hollywood Reporter“ offenbarte: „Ich wachte auf, und auf einmal standen diese ganzen Ärzte vor mir und sagten: ‚Es tut uns leid, aber es verlief anders als geplant‘. Sie sagten, sie hätten einen Fehler gemacht und versehentlich durch die Herzwand gestochen, daher mussten sie mich noch einmal aufmachen, um mein Leben zu retten. Ich bin richtig panisch geworden.“

Aufgrund des Fehlgriffes dauerte der Genesungsprozess länger als gedacht und war zudem schwieriger. Einige Zeit musste der ehemalige Gouverneur von Kalifornien sogar mit einem Rollator laufen. „Ich sah wie ein Idiot aus, als ich durch die Flure watschelte, aber im Endeffekt sagte mein Arzt, dass ich meine Lungen trainieren muss, andernfalls hätte ich mir eine tödliche Lungenentzündung geholt“, schilderte Schwarzenegger die damalige Genesung. „Wir haben es aber geschafft, denn ich hatte eine positive Einstellung. Drei Monate später drehte ich dann ‚Terminator 6 [Dark Fate]‘“.

Es ist nicht das erste Mal, dass Arnie im Herbst seines Lebens offen über seine Makel redet. Erst vor kurzem gab er zu, an einer Lese- und Schreibschwäche zu leiden. Trotzdem lässt sich der erfolgreiche Schauspieler, Wellness-Influencer und Ex-Politiker von nichts aufhalten. „Mein Plan ist, ewig zu leben — und so weit so gut!”, gibt sich Schwarzenegger mit 76 Jahren kämpferisch.