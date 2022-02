Beatles-Manager Brian Epstein wird mit Statue geehrt

Brian Epstein wird in Liverpool ein Denkmal gesetzt. Die Stadt Liverpool genehmigte in dieser Woche den Bau einer Statue, um den Manager der Beatles, der auch Gerry and The Pacemakers betreute, zu ehren.

Wie „NME“ berichtet, soll das Denkmal in der Nähe des ehemaligen Plattenladens seiner Familie in Whitechapel aufgestellt werden. Bildhauerin der 100.000 Pfund teuren Skulptur ist neben Designer Andy Edwards auch Jane Robbins, eine Cousine Paul McCartneys. Sie übermittelte der BBC, dass Macca begeistert von dem ersten Entwurf war.

Paul McCartney ist gerührt

Robbins: „Ich weiß nicht, ob er tatsächlich eine Träne im Auge hatte, aber er war sehr gerührt, als er die Knete sah, und das spricht, glaube ich, Bände. Wenn man ein Ebenbild von jemandem bekommt, weinen die Leute oft, weil diese Person nicht mehr da ist.“

Epstein entdeckte die Beatles 1961, nach einem Besuch eines Auftritts im Cavern Club. Er arbeitete mit der Band bis 1967, als er im Alter von 32 Jahren an einer versehentlichen Überdosis verstarb. Der Tod ihres Managers war für John, Paul, George und Ringo ein tiefer Einschnitt. Ein geplantes Biopic unter dem Titel „Midas Man“ wird seine Lebensgeschichte demnächst auf die große Leinwand bringen. Erst vor einigen Jahren wurde der erste Vertrag, den Epstein mit den Beatles schloss, für eine Rekordsumme von 275.000 Pfund versteigert.