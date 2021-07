Billie Eilish: „Happier Than Ever“ hier im Stream anhören!

Billie Eilishs lang erwartetes neues Studioalbum „Happier Than Ever“ ist endlich da! Seit Freitag (30. Juli) ist die Platte auf dem Markt und auf allen Streaming-Plattformen verfügbar. Sie umfasst neben bereits veröffentlichten Singles wie „NDA“, „Your Power“ und „Lost Cause“ noch 13 weitere Titel. „Happier Than Ever“ ist nach ihrem Debüt „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“, das 2019 bereits die Spitze der Charts erklomm, das zweite Album der 19-Jährigen.

Eilish ist „glücklicher denn je“

Eilish, die schon mehrmals angedeutet hatte, dass „Happier Than Ever“ ihr persönliches Lieblingprojekt werden würde, zeigte sich auf Instagram überglücklich. „Das war die erfüllendste, befriedigendste und tiefgreifendste Erfahrung, die ich je mit meiner Musik gemacht habe“, so Eilish. „Ich liebe jeden Song auf diesem Projekt so sehr, dass es mir buchstäblich Angst macht, wenn ich daran denke, es in die Welt zu setzen, damit es sich jeder anhören kann.“

Das Album ist, wie zuvor schon „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“, in enger Zusammenarbeit mit Eilishs Bruder und Produzent Finneas entstanden. Bei ihm bedankt sich die Sängerin im Netz ganz besonders: „Ich liebe dich @finneas danke, dass Du Du bist. Ich könnte mir keinen besseren Bruder und Kollaborateur wünschen, du bist meine ganze Welt und ich könnte das alles nicht ohne dich machen.“

Zeitlose Platte

Billie Eilish gilt als absolutes Ausnahmetalent des Pop. Mit ihren gerade mal 19 Jahren knackte die Sängerin bereits diverse Rekorde und nahm bislang ganze sieben Grammys mit nach Hause. Dabei scheute sie sich von Anfang an nicht, mit ästhetischen Erwartungen zu brechen und eigene Wege zu gehen.

Mit „Happier Than Ever“, so erzählt die Sängerin in einem Video-Interview mit „VEVO“, wollte sie etwas Zeitloses kreieren. „Ich wollte eine sehr zeitlose Platte machen“, so Eilish, “die nicht nur zeitlos in Bezug auf die Meinung anderer Leute ist, sondern wirklich zeitlos für mich selbst.“ Ob ihr dies gelungen ist, wird Eilish nun selber beurteilen müssen.

