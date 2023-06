Brian May + Friends: „Star Fleet Project“ erhält Neuauflage als Deluxe-Edition-Box

Am 31. Oktober 1983 erschien das Mini-Album „Star Fleet Project“, das der Queen-Gitarrist Brian May mit seinen Freunden Eddie Van Halen (Gitarre), Alan Gratzer (Schlagzeug), Phil Chen (Bass) und Fred Mandel (Keyboards) im April desselben Jahres aufnahm. Die Platte feiert 2023 sein 40-jähriges Jubiläum und wird als Teil von Mays „Gold Series“ am 14. Juni wiederveröffentlicht. Zusätzlich zu neu entstandenen 2023-Mixen des Minialbums enthält die Box eine zweite CD mit bisher unveröffentlichten Session-Aufnahmen, sowie zwei Radio-Interviews und zwei Live-Titeln.

Die Deluxe-Edition-Box enthält:

– CD1 Star Fleet Project + Beyond: 2023 Mixes von Star Fleet Project + Cynthia Fox Interview + Rockline Radio Interview + Let Me Out & We Will Rock You live in Los Angeles.

– CD2 The Complete Sessions: alle bisher unveröffentlichten Studio-Sessions.

– LP: 2023 Mix von Star Fleet Project auf 180g rotem Vinyl

– 7-Zoll: Exklusive Single mit „Star Fleet (edited single version)“ auf Seite A und „Son Of Star Fleet“ auf Seite B.

– Exklusives Star Fleet Project Emailleschild

– 32-seitiges farbiges Booklet mit Original-Artwork und -Texten.

– Ausklappbares Poster (nur in der D2C-exklusive Version)

Die neu abgemischten Original-Tracks der Platte, „Star Fleet“, „Let Me Out“ und „Blues Breaker“, werden u.a. auch auf schwarzem Vinyl (180g) erhältlich sein. Darüber hinaus erscheinen 180g-Picture-Disc-Vinyl- und Kassettenalben für Sammler exklusiv über QueenOnline.com. Es wird zudem eine 7-Zoll-Vinylversion und eine CD-Single geben, die ebenfalls exklusiv über den Queen-Online-Store gekauft werden können.

Das 1CD-Set von „Star Fleet Project + Beyond“ enthält folgende Tracks: