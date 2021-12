Dave Grohl swingt „Copacobana“ im schwarzen Abendanzug

Es begann als Schnapsidee – und entwickelte sich zu einer viel beachteten interkulturellen Fiesta zum Lichterfest Hanukkah: Die Coverversionen von Popsongs aus jüdischer Feder, die Foo-Fighters-Boss Dave Grohl und Produzent Greg Kurstin nun zum dritten Mal für 2021 servieren.

Der aktuelle (Video-)Beitrag zeigt Grohl im lässigen Abendanzug, wie er zu Barry Manilows Superhit „Copacobana“ den Revue-Entertainer gibt. „Eine einfache Geste, Freude und Glück zu verbreiten, die viel bewirken kann“, so Grohl.

Grohl und Kurstin starteten ihre „Hanukkah Sessions“ im letzten Jahr. An acht aufeinanderfolgenden Tagen (analog zum symbolischen Kerzenanzünden auf dem Menora-Leuchter) werden Coverversionen aufgeführt. 2021 waren das bislang Lisa Loebs „Stay (I Missed You)“ sowie „Blitzkrieg Bop“ von den Ramones. Manilows Casino-Klassiker aus den 1970ern ist das bislang spektakulärste Cover.

„Vor uns liegt ein langer Weg“

Im ersten Jahr des Sessions interpretierte das Duo Songs von Drake, Peaches und den Beastie Boys. Zum Finale am achten Tag gab es 2020 eine New Yorker Legende, dazu einen Gruß von Grohl zur universellen Adventszeit: „Singt ein letztes Mal zu „Rock and Roll“ von The Velvet Underground. Einem Song über Musik und Hoffnung, und lasst uns Freude und Glück verbreiten. Vor uns liegt ein langer Weg…“