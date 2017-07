Depeche Mode übernachten im Hyatt – allerdings nicht in Gelsenkirchen

Depeche Mode kennen sich in Deutschland mittlerweile ganz gut aus. Das Land ist ihnen längst zu so etwas wie einer zweiten Heimat geworden. In keinem anderen Land treten sie häufiger auf während der „Global Spirit“-Welttournee. Selbst in ihrem Heimatland Großbritannien gibt die Band nur einen einzigen Gig.

Weiterlesen Konzert-Kassensturz: Depeche Mode sind die finanziell erfolgreichsten Live-Künstler „Billboard“ hat die finanziell bislang erfolgreichsten Live-Künstler 2017 veröffentlicht. Ganz vorne mit dabei: Depeche Mode und Ed Sheeran. Insofern wissen Dave Gahan, Martin Gore und Andy Fletcher auch, wo es sich hierzulande leben lässt – und wo nicht. Auch wenn Depeche Mode am Dienstag (04. Juli) in Gelsenkirchen in der Veltins-Arena auftreten werden, haben sie anscheinend keine Lust, auch dort vor der Show zu übernachten. Anscheinend bietet die Stadt nicht den Komfort, den sich die Musiker für die angemessene Nachtruhe wünschen.

Auch die Kleinen sind dabei

Wie „RP Online“ berichtet, nächtigt die Gruppe stattdessen im Hyatt-Hotel im Hafen Düsseldorfs. Wie ein Reporter berichtete, kamen Depeche Mode am Montag in kleinen Bussen vorgefahren und schlenderten dann – inklusive mitgebrachtem Nachwuchs – Richtung Haupteingang.

>>> Depeche Mode auf Hallentour in Deutschland 2017/2018: Alle Infos und Termine hier!

Vor wenigen Tagen hatte das Hotel schon einmal Star-Besuch. Robbie Williams hatte es sich im Hyatt vor und nach seiner Show in der Düsseldorfer Arena gemütlich gemacht.

Falls Sie das ausverkaufte Konzert in Gelsenkirchen besuchen wollen, achten Sie bitte unbedingt auf die Sicherheits-Tipps!