Depeche Mode in Frankfurt am Samstag: Setlist, Tickets, Anfahrt & Wetter

Am Samstag (1. Juli) spielen Depeche Mode ihr zweites Konzert im Frankfurter Deutsche Bank Park. Bereits am Donnerstag (29. Juni) standen sie auf der Bühne der ehemaligen Commerzbank Arena und verzauberten die Fans, welche teilweise bereits in der Nacht vor dem Konzert im angrenzenden Stadtwald campierten, um Dave Gahan und den Rest der Band live zu erleben.

Im Zuge ihrer aktuellen „Memento-Mori“-Tour traten Depeche Mode in den vergangenen Wochen schon in zahlreichen Stadien auf, wie beispielsweise in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena und im Olympiastadion in München. Auch das Konzert ist Frankfurt wird unter freiem Himmel stattfinden. Im Vorprogramm wird de französische Singer-Songwriterin Jehnny Beth zu sehen sein.

Als nächstes steht Berlin auf dem Spielplan.

Setlist

„Speak to Me“ (Outro)

„My Cosmos Is Mine“

„Wagging Tongue“

„Walking in My Shoes“

„It’s No Good“

„Sister of Night“

„In Your Room“ (Zephyr Mix)

„Everything Counts“

„Precious“

„Speak to Me“

„A Question of Lust“

„Soul With Me“ (Acoustic)

„Ghosts Again“

„I Feel You“

„A Pain That I’m Used To“ (Jacques Lu Cont Remix)

„World in My Eyes“ (für Andrew Fletcher)

„Wrong“

„Stripped“

„John the Revelator“

„Enjoy the Silence“

Zugabe

„Waiting for the Night“ (Acoustic)

„Just Can’t Get Enough“

„Never Let Me Down Again“

„Personal Jesus“

Tickets

Die Tickets für das Zusatzkonzert von Depeche Mode in Frankfurt sind nahezu restlos ausverkauft. Letzte Tickets für das Konzert am Samstag (1. Juli) gibt es bei Ticketmaster und kosten zwischen 86,25 Euro und 168,36 Euro (Front of Stage).

Anfahrt

Deutsche Bank Park

Mörfelder Landstraße 362

60598 Frankfurt

Anfahrt mit der S-Bahn

Mit der Deutschen Bahn kommt man vom Hauptbahnhof Frankfurt mit den S-Bahn-Linien S7, S8, S9 in Richtung Flughafen Frankfurt bzw. Wiesbaden Hauptbahnhof zum Deutsche Bank Park. Die Linie S7 fährt an den Bahnsteigen des Regional- und Fernverkehr ab. Mit der S7 fährt man Richtung Goddelau und steigt an der Station „Stadion“ aus. Die S-Bahn benötigt ab dem Frankfurt Hauptbahnhof nur sechs Minuten. Von der Station „Stadion“ führt die Flughafenstraße zur Arena. Den Eingang erreicht man in 10 bis 15 Minuten zu Fuß. Vor dem Hauptbahnhof fahren am Konzerttag zusätzlich zu der Straßenbahnlinie 21 auch Sonderzüge der Linie 20 im 3-Minuten-Takt zur Station am Deutsche Bank Park.

Anfahrt mit dem Auto

Konzertbesucher:innen, die außerhalb Frankfurts kommen, fahren auf der A3 oder A5 zum Frankfurter Kreuz. Dort folgen sie den Hinweisschildern mit dem Stadionsymbol, die zu einem der vier Parkplätze führen. Von der Innenstadt fährt man über die Mainbrücken nach Sachsenhausen und dann über die Kennedyallee stadtauswärts bis zum Oberforsthaus. Dort sieht man die Verteiler zu den Parkplätzen. Die Parkgebühr beträgt fünf Euro. Es wird empfohlen mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, da die Parkplätze rund um den Deutsche Bank Park stark begrenzt sind.

Wetter

Morgen wird das Wetter in Frankfurt angenehm warm mit Temperaturen um die 23 Grad Celsius. In der Nacht werden die Temperaturen auf 15 Grad fallen. Abends wird es voraussichtlich nass und windig. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt am Abend 75 Prozent bei einer Windgeschwindigkeit von 18 Stundenkilometern.