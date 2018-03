Am Dienstag (13. März) eröffneten Pearl Jam ihre 2018er-Welttournee im chilenischen Santiago. Dabei feierte die neue Single der Band, „Can’t Deny Me“, ihre Livepremiere. Eddie Vedder griff dafür nicht nur zu einem Drumstick; in einer bewegenden Ansprache widmete er das Lied den Schülern der Stoneman Douglas High School in Parkland, Floria, die das Trauma einer Schulschießerei zu verarbeiten haben.

Weitere neue Stücke des kommenden Albums spielten Pearl Jam leider nicht. Im Sommer kommen die Musiker für einen Auftritt nach Deutschland – ROLLING STONE präsentiert.

„Come Back“ widmete Eddie Vedder dem verstorbenen Soundgarden-Kollegen Chris Cornell.

Can’t Deny Me:

https://www.youtube.com/watch?v=A7qcpRlQi3U Video can’t be loaded: Pearl Jam-Can`t Deny me (live debut Chile) (https://www.youtube.com/watch?v=A7qcpRlQi3U)

Come Back:

https://www.youtube.com/watch?v=bcyF9xUxVCk Video can’t be loaded: Pearl Jam / Come Back (to Chris) / 13 de marzo Movistar Arena / Chile (https://www.youtube.com/watch?v=bcyF9xUxVCk)

Setlist Pearl Jam in Santiago:

Release

Of the Girl

Low Light

Animal

Mind Your Manners

Hail Hail

Love Boat Captain

Corduroy

Dissident

Even Flow

Present Tense

Given to Fly

Garden

The Fixer

Eruption

Lightning Bolt

Can’t Deny Me

Porch

Zugabe:

Around the Bend

Footsteps

Come Backo

Crazy Mary

Do the Evolution

Better Man

Black

Comfortably Numb

Alive

Zugabe 2:

Last Kiss

Baba O’Riley

Indifference