Elton John erhält eigene Gedenk-Münze

Nach den aufregenden, aber wunderlichen ersten beiden Alben legten Queen mit „Sheer Heart Attack“ den Grundstein für ihren Welterfolg. Ein Rückblick.

"She's a Killer Queen/Gunpowder, gelatine/Dynamite with a laser beam/Guaranteed to blow your mind/Anytime" - nachdem Queen mit "Seven Seas Of Rhye", dem letzten Track von "Queen II", einen kleinen Achtungserfolg verzeichneten, landeten sie mit "Killer Queen" ihren ersten echten Hit. Der Song, der laut Mercury von "erstklassigen Callgirls" handelt, fesselt durch seine von Overdubs gestählte Eingängigkeit und liefert eigentlich alles, was die englische Band in den Jahren danach auszeichnen sollte: Pomp, Glam, Grandezza. Ausflug ins Musical-Wunderland Wie die Mehrzahl der Queen-Alben ist auch "Sheer Heart Attack" eine Wundertüte, die stumpfsinnige, aber aufreizende Gitarrengniedeleien wie "Brighton Rock" neben (eigentümlich kurze) Pianoballaden…