Natalie Portman hat es getan, Cameron Diaz auch und Kim Kardashian sowieso. Eine eigene Kosmetiklinie gehört bei vielen Prominenten längst zum erweiterten Einkommen. In die Reihe dieser Unternehmerinnen reiht sich nun auch Rihanna ein – mit einer ganz speziellen Beauty-Idee. Alle Hautfarben – Eine Revolution in der Kosmetik Eine große Neuerung ist das Farbspektrum der Foundations aus Rihannas Kosmetikreihe „Fenty Beauty“. Denn darin finden sich Foundations für alle Hauttöne. Von sehr hell, bis sehr dunkel sind die Foundations extrem vielseitig einsetzbar. Eine echte Revolution in der Kosmetik-Welt. https://www.youtube.com/watch?v=kFPRBzk-m8A Vom Eyeliner über Lip Glitter können nun alle Rihannas Beauty-Geheimnisse selbst ausprobieren. Zu…