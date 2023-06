4th of July: Tina Turner wird nächsten Monat in New York geehrt

Tina Turner soll am Unabhängigkeitstag der USA in New York geehrt werden. Die Sängerin, die am 24. Mai 2023 nach einem langen Kampf mit Krankheiten wie Darmkrebs und Nierenproblemen verstorben ist, wird bei dem New Yorker Event „Macy’s Fourth of July Fireworks“ mit einer spektakulären Feuerwerks-Installation Tribut gezollt.

So wurde angekündigt, dass im sogenannten „Golden Mile“-Segments des Events zu Ehren Tina Turners Tausende von goldenen Feuerwerkskörpern eine über den East River reichende Kaskade bilden werden.

Bei „Macy’s Fourth of July Fireworks“ handelt es sich um ein großes Sommerfest mit Auftritten von vielen Künstler:innen, verschiedenen Orchestern und einem großen Feuerwerk, das zwischen der East 26th und der East 40th Street in New York stattfindet und von den US-Sendern NBC und Peacock im Fernsehen übertragen wird.

Laut der US-Plattform „The Hollywood Reporter“ sollen auch Ashanti, Bebe Rexha, Ja Rule, Jelly Roll, Lainey Wilson, LL Cool J featuring DJ Z-Trip und The Roots bei der 47. jährlichen Veranstaltung auftreten. Moderiert wird die Veranstaltung von den amerikanischen TV-Stars Rutledge Wood und Zuri Hall.