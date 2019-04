Fleetwood Mac sagen Konzerte ab – Sängerin Stevie Nicks erkrankt

Foto: Getty Images for School of Rock, Matthew Eisman. All rights reserved.

Fleetwood Mac müssen mehrere Konzerte absagen. Sängerin Stevie Nicks ist erkrankt und kann daher nicht auftreten.

Die Band kann daher die geplanten Shows in Nordamerika, unter anderem ihren Headliner-Auftritt beim New Orleans Jazz-Festival am 2. Mai, nicht spielen. Bittere Pille für die Veranstalter, denn Fleetwood Mac sind nach The Rolling Stones bereits die zweite Band, die dem Fest als Headliner wegfällt. Die Stones mussten ihre geplanten Konzerte wegen einer Herzklappen-OP von Mick Jagger ebenfalls absagen.

„50 Years Don’t Stop“ von Fleetwood Mac hier bestellen

Nicks sei an einer Grippe erkrankt, aber bereits auf dem Weg der Besserung. Das teilte ein Sprecher der Band dem amerikanischen ROLLING STONE mit. Bleibt zu hoffen, dass sich die 70-Jährige wieder vollständig kurieren kann – am 6. Juni spielen Fleetwood Mac in der Berliner Waldbühne. Für die Europa-Gigs gibt es noch keine bedrohlichen Anzeichen.

Kooperation

Die abgesagten Nordamerika-Konzerte sollen dann im Herbst nachgeholt werden.