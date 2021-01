Foo Fighters Radio: Ihre erste Show für 2021 findet virtuell statt

Die Foo Fighters haben auf Twitter die dritte Auskopplung aus dem am 5. Februar erscheinenden neuen Album „Medicine At Midnight“ vorbereitet. Dave Grohl fügte auch gleich eine Erklärung zum Titel hinzu.

Am Mittwochnachmittag (13. Januar 2021) teilte Foo-Fighters-Sänger Dave Grohl auf Twitter einiges an Hintergrundinformation zum neuen Track der Band: „Waiting On A War“. So heißt es in einem Tweet: „Als Kind, das in den Vororten von Washington D.C. aufwuchs, hatte ich immer Angst vor dem Krieg. Ich hatte Alpträume von Raketen am Himmel und Soldaten in meinem Hinterhof, höchstwahrscheinlich hervorgerufen durch die politischen Spannungen der frühen 1980er Jahre und meiner Nähe zum Kapitol der Nation. (...) Meine Jugend verbrachte ich unter der dunklen Wolke einer hoffnungslosen Zukunft.“ Anschließend folgt ein Vorgeschmack auf den Song „Waiting On A War“, der am…