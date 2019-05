„Game of Thrones“: Kaffee-Cameo war laut HBO ein Versehen – „Daenerys hatte einen Kräutertee bestellt!“

Siegesfeier in „Game of Thrones“

Der Kaffee-Cameo in der vierten Folge der finalen Staffel von „Game of Thrones“ war laut HBO ein Versehen. In „The Last Of The Starks“ war in einer Szene mit Emilia Clarke ein Kaffeebecher zu sehen, der dort eindeutig nichts zu suchen hatte.

Nachdem viele Fans den Fauxpas entdeckt hatten, wurde der vergessene Coffee-to-go schnell zum Mega-Lacher im Netz.

Zuvor hatte Darstellerin Emilia Clarke bei Jimmy Kimmel getönt, dass sich die Zuschauer den „größten Fernseher suchen sollen, den sie finden können“, um die restlichen Folgen zu sehen.

HBO gab nun eine immerhin humorvolle Erklärung heraus und betitelte das Missgeschick als „Versehen“.

„Als Antwort auf Anfragen von denen, die am Sonntagabend in der Episode von „Game of Thrones“ einen Kaffeebecher eines Craft-Service sahen, erklärt HBO: Der Kaffee, der in der Episode erschien, war ein Versehen. Daenerys hatte einen Kräutertee bestellt.“

In einem Statement gegenüber „Variety“ sagte „GoT“-Artdirector Hauke Richter, dass das Missgeschick „unverhältnismäßig aufgeblasen wird, weil es bisher nicht mit Thronen passiert ist“.

Koffein für erschöpfte Crew

Gegenüber „TMZ“ sagte Richter: „Wir sind in der Regel so sorgfältig, dass so etwas nicht geschieht. Das Shooting war sehr hart und anspruchsvoll und es ist wahrscheinlich, dass es nach einem sehr anstrengenden Shooting in Folge drei von einer erschöpften Crew einfach übersehen wurde.“

Richter stellte auch klar, dass der Becher nicht von Starbucks stammt, sondern von einem lokalen Café in Banbridge, Nordirland, wo die Episode des Films spielt.

Das hielt die Kaffee-Kette nicht davon ab, sich am regen Meme-Verkehr des „Coffee-Gate“ zu beteiligen.

