„Game of Thrones“: Coffee-Gate – vergessener Kaffeebecher wird zum Höhepunkt von Folge 4

Die vierte „Game of Thrones“-Folge „The Last Of The Starks“ hatte inhaltlich wieder viel zu bieten. Der Höhepunkt der jüngsten Episode stand aber so bestimmt nicht im Drehbuch. Ein vergessener Kaffeebecher in einer Szene wird posthum zum großen Lacher im Netz.

Natürlich entdeckten viele Fans den Plastikbecher und amüsierten sich in den sozialen Medien über das Missgeschick. Der Becher tauchte während einer Siegesfeier nach der Schlacht von Winterfell in einer Einstellung mit Daenerys Targaryen auf.

„Coffee-Gate“ als Steilvorlage auf sozialen Netzwerken

Dass Adleraugen die peinliche Produktplatzierung auch auf einem kleinen Fernseher entdeckt hätten, dürfte anzunehmen sein. Trotzdem bekommt der kürzlich an die Zuschauer gerichtete Aufruf von Schauspielerin Emilia Clarke bei Jimmy Kimmel eine besondere Note.

„Sucht euch den größten Fernseher, den ihr finden könnt“, kündigte die Darstellerin der Daenerys Targaryen das Mega-Spektakel der verbleibenden Folgen an.

Fans der Fantasy-Reihe sind darauf sofort zurückgekommen:

„Ich kann nicht darüber hinwegkommen, wie die Macher von #GameOfThrones die Fans auf Hochtouren bringen, weil sie zu billige Fernseher haben, um ihre optisch perfekte Show voll zu genießen, dann gibt es diese Woche tatsächlich genug Licht, um den Bildschirm zu sehen, und ihre schlampigen Ärsche ließen eine Kaffeetasse von 2019 im Bild“, so eine Nutzerin auf Twitter.

Über den eigentlichen Inhalt der vierten Folge berichten wir morgen (7. Mai) in unserer Kritik. Alles weitere zur Serie gibt es auch auf unserer Themenseite.

