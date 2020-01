Grammys 2020: FKA twigs darf bei Prince-Tribute nur an die Pole-Dance-Stange

Die Grammys ehren dieses Jahr Prince mit einem zweistündigen Konzert. Die „Let's Go Crazy: The Grammy Salute to Prince"-Show soll im April ausgestrahlt werden.

Am 26. Januar werden zum 62. Mal die Grammy Awards verliehen. Nur zwei Tage später, am 28., soll anlässlich dazu ein Tribut-Konzert zu Ehren des 2016 verstorbenen Pop-Stars Prince veranstaltet werden. Das Konzert, bei dem unter anderem Alicia Keys, John Legend und Usher auftreten, soll später im Verlauf des Jahres ausgestrahlt werden. Das „Lets Go Crazy: The Grammy Salute to Prince“-Konzert findet in Los Angeles im Convention Center statt und soll im April öffentlich im Fernsehen laufen. Die Leitung der Show übernimmt die langjährige Perkussionistin Sheila E. gemeinsam mit den Produzenten Jimmy Jam und Terry Lewis. Weitere Gäste sind die…