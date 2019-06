Ein Festival mit besonders starken Headlinern hat begonnen – am Freitag hatten Besucher die Chance, Acts wie Tool, Slash, Cage The Elephant, Smashing Pumpkins sowie The 1975 und Bonez MC & RAF Camora live zu erleben.

Die Zuschauer bei Rock am Ring 2019 können sich am Freitag glücklich schätzen, was das Wetter angeht – von Klimakapriolen bleiben die Camper zum Festival-Auftakt weitestgehend verschont. Höchstens der teils starke Wind kann einem für kurze Zeit die Laune verderben, wenn einem eine umherfliegende Pizzaschachtel das Auge auszustechen versucht oder anderer Festival-Unrat über die gerade erst geholten Köstlichkeiten weht, die es beispielsweise am Stand mit dem kulinarisch-ambivalenten Sammelbegriff ASIA zu erstehen gibt. Bleibt das Wetter so, können Festivalbesucher in den noch kommenden zwei Tagen aber aufatmen: Nicht zu heiß und nicht zu nass – so ist Rock am Ring wirklich…