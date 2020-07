Donald Trump singt „Run to the Hills” von Iron Maiden

US-Präsident Donald Trump singt den Iron-Maiden-Hit „Run to the Hills”? Also, fast. Der Youtuber Lars von Retriever schneidet in seiner „Metal Trump“-Reihe Videos des Präsidenten so zusammen, dass sie ein Lied ergeben -sein neuestes Werk ist „Run to the Hills“.

1982 schrieben Iron Maiden den Klassiker als historisches Stück über den Völkermord an den Ureinwohnern Amerikas, doch der Liedtext ist auch heute noch erschreckend aktuell: „Run to the hills/ Run for your life“ – und das aus dem Munde einer Trump-Nachahmung.

Metal-Trump singt über das Leiden der Ureinwohner

„White man came across the sea/ He brought us pain and misery”, singt Frontmann Bruce Dickinson im Original. Worte, die man von Trump selbst eher nicht erwartet. Es ist das erste Video des „Metal-Trump“, das mit seinen Satire-Kommentaren über den Status Quo in Amerika eine politische Richtung einschlägt.

An dieser Stelle findest du Inhalte von YouTube Um mit Inhalten von YouTube zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/gTONZqRR6n8?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>"

Bisher hat der „Metal-Trump“ Tracks wie Metallicas „Enter Sandman“ gecovert. Auch „Ace of Spades“ von Motörhead, Nirvanas „Smells Like Teen Spirit” und Rammstein-Klassiker „Du Hast“ gibt es bereits als alternative „Metal-Trump“-Version.

Die Youtube-Welt scheint kreativ zu werden, wenn es um alternative Versionen von Metal-Hits geht: So hat der finnische Youtuber Metal Börje ein Crossover-Instrumental-Cover von „Enter Sandman“ kreiert – und zwar so, wie es klingen würde, wenn Iron Maiden den Song covern würden.