Keane kündigen „Hopes And Fears – 20th Anniversay Edition“ an

Zwanzig Jahre nach Veröffentlichung ihres Albums „Hopes And Fears“ feiern Keane ihr Debüt mit einer neu gemasterten Jubiläumsedition. Die Platte kommt am 10. Mai und erscheint in verschiedenen Formaten. Neben dem Re-Release zelebriert die Band den Geburtstag ihres Tonträgers auch noch mit einer internationalen Tournee, unter anderem mit Terminen in Köln, Berlin, Hamburg und Bonn – alle Infos gibts hier.

Alle Formate des Jubiläumsalbums + Record Store Day

Neben der „1 LP Galaxy Vinyl“, die das originale Album als Remaster enthält, erscheint auch eine „2LP Coloured Vinyl“, die zusätzlich noch B-Seiten und einige weitere Songs hat. Diese sind, zusammen mit Demos, auch auf der „3CD“ zu finden. Die „2CD Live“ beinhaltet neben dem neuen Master Live-Aufnahmen aus Mexiko von 2024. Den Abschluss der Kollektion bietet die „Limited Edition Box Set Deluxe Edition“, mit nummerierter Eintrittskarte, „Hopes And Fears“-Notizbuch, Umschlag mit Band-Silhouetten-Druck, zwei von Dave Lupton entworfene Postkarten (eine signiert), ausklappbarem Postkartenrahmen, 3CDs, 7″-„Love Actually“-Vinyl-Single, bedruckte Innentasche mit handgeschriebenen Texten und Wandposter. Zusätzlich wird der Tonträger ab dem 10. Mai digital verfügbar sein.

Neben dem Remaster haben Keane ebenfalls eine neue Vinyl zum diesjährigen Record Store Day angekündigt – Exklusiv wird am 20. April eine Schallplatte ihres 2004er-Auftritts im Paradiso Amsterdam zum Verkauf angeboten.

Keane live 2024

Die „Celebrating 20 Years of ‚Hopes And Fears‘“-Tournee ist bereits seit dem 27. Januar gestartet, befindet sich aber aktuell in eine kurzen Pause – am 29. März gehts weiter. Nach drei Gigs in Mexiko, kommen Tom Chaplin und seine Band nach Europa und damit auch nach Deutschland – angesetzt in Köln, Hamburg, Berlin und Bonn. Während zwei Shows im Kölner Palladium bereits ausverkauft sind, haben alle anderen Städte noch Tickets verfügbar. Diese findet ihr hier.

Tourdaten im Überblick: