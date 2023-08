Kruspe deutet Rammstein-Comeback für 2024 an

HELSINKI, FINLAND - MAY 28: Rammstein performs live on stage at Olympia Stadion on May 28, 2023 in Helsinki, Finland. (Photo by Venla Shalin/Redferns)

Für seine kryptischen Wasserstandsmeldungen in Sachen Rammstein ist Richard Z. Kruspe ja bekannt. Am 06. August 2023, einen Tag nach Beendigung der Rammstein-Europa-Tournee in Brüssel, postete der Leadgitarrist auf Instagram: „Thank you for being you. I do not know how the future will be but in any case will be different“ – „Danke, dass ihr so seid, wie ihr seid. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber so oder so wird sie anders sein.“ Hinter dieser Phrase vermuteten viele Fans ein Dankeschön für ihre Treue – aber auch einen bösen Hinweis darauf, dass es mit Deutschlands erfolgreichster Band vielleicht bald vorbei sein könnte, muss sich Sänger Till Lindemann doch schweren Missbrauchsvorwürfen stellen (die er über seine Rechtsanwälte bestreiten ließ).

Am gestrigen Montag dann ein neues Lebenszeichen von Kruspe: „After a heavy rain, the sun always comes out again“ – „nach schwerem Regen kommt auch wieder die Sonne“, eine erneute Kalenderspruchweisheit. Die von den Anhängern der Gruppe jedoch positiv gedeutet wird – als Andeutung eines baldigen Comebacks. „Du bist unsere Sonne. ☀️ Wir lieben dich überalles. ❤️ genieße deine Auszeit und tanke Kraft für die neue Tour. Wir vermissen euch alle“, schreibt ein Fan, der auf Instagram „frau_kruspe“ heißt.

Ob Rammstein überhaupt je wieder ein Album veröffentlichen, ist unklar. Selbst, wenn der Haussegen innerhalb des Sextetts nicht schief liegt, sind die Pausen zwischen ihren Platten tendenziell doch größer geworden. Zwar vergingen zwischen „Rammstein“ und „Zeit“ nur drei Jahre (2019-2022), aber vor „Rammstein“ hieß die letzte Studioaufnahme „Liebe ist für alle da“ – und die datiert auf 2009. Chart-Auswertungen haben zudem ergeben, dass in den vergangenen Wochen viele Rammstein-Alben die Ranglisten sogar erklommen. Ausdruck einer „Jetzt erst Recht“-Haltung der Fans. Rammstein haben regelrecht profitiert vom Skandal, auch Streamingzahlen schnellten in die Höhe. Wohl auch, weil auf Spotify und Co. immer mehr Leute hören wollten, was das denn für Lieder sind, in denen es um Gewalt geht.

Gleichzeitig hat das Jahr 2023 auch gezeigt, dass ihre Fans sehr treu sind. Ihre „Europe Stadium Tour“ absolvierten die Berliner in ausverkauften Stadien, trotz aller Missbrauchsvorwürfe. Würde die Band für 2024 eine nächste Europa-Konzertreise ankündigen – das Geschäft würde ziemlich sicher wieder brummen. Zudem feiern Rammstein im Jahr 2024 ihr 30. Jubiläum. Immer wieder gibt es Gerüchte, die Band könnte das zum Anlass für eine Welttournee nehmen. Deutschland könnte dabei zunächst das Nachsehen haben, da die hierzulande stattfindenden Fußball-EM etliche Spielstätten blockieren würde. In einem Insta-Video verabschiedete sich das Sextett mit den Worten „Auf Wiedersehen“ – was heißen würde, dass sie sich nicht trennen. „Die Rammexikanos“, ein mexikanischer Fanclub von Rammstein, soll in den sozialen Medien Videos veröffentlicht haben, darin eine Weltkugel und die Message: „2024 – eine 5-monatige Reise. Seid ihr bereit?“