Causa Rammstein: Amira und Oliver Pocher zoffen sich wegen Konzertbesuch

Ärger im Hause Pocher: Amira und Oliver waren in ihrem Podcast nicht einer Meinung zum Thema Rammstein. Auslöser war Oliver Pochers Besuch beim finalen Europakonzert der Band in Brüssel. Im Podcast warf Amira ihrem Ehemann daher widersprüchliches Verhalten in der Causa Rammstein vor.

Amira zu Oliver Pocher: „Warum bist du zum Rammstein-Konzert gefahren?“

Am 5. August beendeten Rammstein ihre Europatournee in der belgischen Hauptstadt mit drei Konzerten. Eins davon besuchte auch der Comedian Oliver Pocher. Dies jedoch sorgte bei seiner Frau Amira für Unverständnis, vor allem in Hinblick auf die nach wie vor ungeklärten Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann.

Dass Amira und Oliver Pocher mit der ein oder anderen Krise in ihrer Ehe umgehen müssen, wird in ihrem gemeinsam Podcast „Die Pochers!“ deutlich. Aber dieses Mal regte sich Amira besonders über ihren Gatten auf: „Warum bist du zum Rammstein-Konzert gefahren?“, wollte die 30-Jährige von dem Komiker wissen. Dieser gab zu Antwort: „Es war das letzte Konzert, das sie auf ihrer Stadion-Tour hatten. Niemand weiß so recht, wie es weitergehen wird und ob es weitergehen wird oder nicht. Mich hat das einfach interessiert, die noch einmal zu sehen.“ Oliver Pocher bezog sich in seiner Aussage wahrscheinlich auf einen Instagram-Post von Rammstein- Gitarrist Richard Kruspe, der „Veränderungen“ in der Band ankündigte.

Olivers Argument ließ Amira jedoch nicht auf sich sitzen. Für sie sei es nicht vereinbar, Rammstein zu kritisieren, wie es die beiden bereits in dem Podcast taten, aber dann doch zum Konzert zu gehen. „Manchmal verstehe ich dich nicht. Aber ja, so bist du halt. Es ist sehr oft so, dass du Dinge kritisierst und dann doch aber selber das machst“, gab Amira dem Komiker zu verstehen. Der wiegelte jedoch ab und argumentierte, dass ja strafrechtlich soweit nichts bewiesen sei: „Kann man moralisch verwerflich finden, aber strafrechtlich ist es kein Fall. Es gibt zu jeder Geschichte die andere Seite. Auch Xavier Naidoo kann auftreten, auch Michael Wendler kann auftreten.“

Hinter der Zukunft von Rammstein stehen weiterhin viele Fragezeichen. Klar ist bisher nur, dass schon im September Till Lindemann ein Solo-Konzert in den USA spielen wird.