Der Schauspieler soll sich bereits am 31. Mai 2021 in die Klinik begeben haben und möchte erst raus, wenn er sich wieder gesund fühle, heißt es.

Noch vor einigen Jahren galt Armie Hammer als aufsteigender Star in Hollywood – spätestens seit seiner Rolle in dem Independent-Meisterwerk „Call Me By Your Name“ (2017) war sein Name in aller Munde. Doch seit Anfang des Jahres überschatten schwere Vorwürfe die Karriere des 34-Jährigen: Über den Instagram-Account „House of Effie“ wurden Bildschirmfotos von Chatverläufen geteilt, die verstörende Nachrichten von Hammer bezüglich sexuellen Gewaltfantasien und sogar Kannibalismus beinhalten. Kurz darauf beschuldigte ihn eine Ex-Freundin der Vergewaltigung, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Nun hat das US-Magazin „Vanity Fair“ berichtet, dass sich Armie Hammer freiwillig in eine Klinik eingewiesen haben soll, um mehrere Suchtprobleme in…