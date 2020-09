Liam Gallagher: Neues Album erscheint 2021

Marilyn Manson hat ein neues Album angekündigt, und eine Single samt Musikvideo direkt mitgeschickt.

Marilyn Manson hat sein neues Album angekündigt. „WE ARE CHAOS“ erscheint am 11. September 2020. Es ist das mittlerweile elfte Studioalbum des Musikers. Als kleinen Vorgeschmack erschien nun die gleichnamige Single, inklusive Musikvideo. In einer Pressemitteilung sprach der 51-Jährige über den Entstehungsprozess des Albums und seine Gedanken dahinter. Spiegel, Wahnsinn und Tränen „Wenn ich mir WE ARE CHAOS jetzt anhöre, kommt es mir vor, als sei es erst gestern gewesen oder als wiederholte sich die Welt, wie sie es immer tut, wodurch der Titeltrack und die Geschichten so wirken, als hätten wir sie heute geschrieben“, so Manson. „Es wurde aufgenommen…