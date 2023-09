Metallica: James Hetfield präsentiert neues Tattoo – ein Leitspruch der Anonymen Alkoholiker

James Hetfields Hals schmückt ein neues Tattoo. Das entdeckten Metallica-Fans am Sonntag, den 27. August, auf dem zweiten Konzert der Heavy-Metal-Band im SoFi Stadium in Los Angeles. Beim vorherigen Auftritt zwei Tage zuvor war noch nichts zu sehen. Nun zieren die Worte „Thy Will Not Mine Be Done“, was auf deutsch so viel wie „Dein Wille geschehe, nicht meiner“ bedeutet, die rechte Seite seines Halses.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Spruch kann mit dem religiösen Glauben in Verbindung gesetzt werden und deutet vor allem auf die Unterwerfung einer höheren Macht hin. Der Leitsatz taucht allerdings auch auf der amerikanischen Website der Anonymen Alkoholiker in den sogenannten täglichen Affirmationen auf, die aus dem Buch „Daily Reflections“ von 1990 stammen. Hetfield musst zuvor bereits Entzüge aufgrund seiner Alkoholabhängigkeit durchstehen. Was die Worte des neues Tattoos für den 60-jährigen Musiker bedeuten, lässt sich allerdings nicht genau sagen.

Empfehlung der Redaktion Metallica: Lars Ulrich verrät, wer sein Lieblingsdrummer ist

Im April 2023 erschien Metallicas elftes Studioalbum „72 Seasons“. Aktuell befindet sich die US-amerikanische Band auf ihrer „M72-World-Tour“, bei der sie im Mai 2024 auch ins Olympiastation in München kommen.