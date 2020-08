Metallica: „Moth Into Flame”-Video vom „S&M2”-Album

In einer Instagram-Story deutet sich die Veröffentlichung von „Metallica & San Francisco Symphony: All Within My Hands (Live)“ an.

Metallica-Gitarrist James Hetfield hat verkündet, dass es am Mittwoch (15. Juli) neue Musik der Hard-Rock-Veteranen geben wird. In zwei nahezu identischen Audio-Posts forderten sowohl Hetfield als auch Lars Ulrich auf Instagram ihre Follower auf, „am 15. Juli reinzuhören, um neue Metallica-Musik von 'S&M2' zu entdecken“. Metallica und „S&M2“ Anlässlich des zwanzigsten Jubiläums des Albums „S&M“ wurde „S&M2“ im September 2019 im Chase Center in San Francisco aufgenommen. Auf dem 1999 erschienenen „S&M“ arbeiteten Metallica mit dem San-Francisco-Symphony-Orchestra an einer Kollision von klassischer Musik und Heavy Metal. https://www.youtube.com/watch?v=wN6uierCCRk Von der Nacht der „S&M2“-Aufnahme existieren auch Schnittbilder. Die Videos wurden als ein…