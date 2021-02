Neil Young kündigt Album mit frühesten Live-Aufnahmen an

Neil Young kündigt eine weitere Archivveröffentlichung an. Am 26. März will der Musiker ein Live-Album und einen begleitenden Konzertfilm namens „Young Shakespeare“ von seinem frühesten bekannten Live-Auftritt herausbringen.

Neil Young über die Aufnahmen: „Eine ruhigere Aufführung“

Gezeigt wird der Auftritt von Young am 22. Januar 1971 im Shakespeare Theater in Stratford, Connecticut, nur ein paar Monate nach der Veröffentlichung von „After The Goldrush“. Zu sehen sind frühe Aufnahmen der späteren „Harvest“-Tracks „Old Man“, „The Needle And The Damage Done“, „A Man Needs A Maid“ und „Heart Of Gold“. Die Aufnahmen wurden damals für das deutsche Fernsehen gefilmt und Clips der Show kursieren bereits seit einigen Jahren im Internet. Zum 50. Jahrestag wurden die analogen Bänder der Show restauriert.

Neil Young schrieb in einem Beitrag auf seiner Website, dass „Young Shakespeare“ „eine ruhigere Aufführung ist, ohne die feierliche Atmosphäre der Massey Hall, live auf 16mm festgehalten. Young Shakespeare ist ein ganz besonderes Ereignis. Meinen Fans sage ich, dass dies das Beste aller Zeiten ist … eine der reinsten akustischen Performances, die wir im Archiv haben.“

Die Platte wird als CD, LP und in der Deluxe-Edition als Box-Set erhältlich sein. Zum Start teilt Young einen Trailer für den Film und das Audio von ihm, wie er „Tell Me Why“ performt. Schauen Sie sich diese unten an.

Die Tracklist von „Young Shakespeare“:

Tell Me Why

Old Man

The Needle And The Damage Done

Ohio

Dance Dance Dance

Cowgirl In The Sand

A Man Needs A Maid/Heart Of Gold

Journey Through The Past

Don’t Let It Bring You Down

Helpless

Down By The River

Sugar Mountain