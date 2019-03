Foto: FilmMagic, Inc, Jeff Kravitz. All rights reserved.

Keiner konnte ahnen, dass der Terminal 1 des Münchener Flughafens die letzte Konzerthalle sein würde, die die Mitglieder von Nirvana gemeinsam betreten würden. Am 1. März 1994 absolvierten Kurt Cobain, Dave Grohl, Krist Novoselic und Pat Smear dort ihren finalen Auftritt.

Cobain: Etwas mehr als einen Monat später ist er tot

Die weiteren Europa-Termine wurden abgesagt, als Cobain am 4. März von seiner Ehefrau Courtney Love bewusstlos in einem Hotelzimmer in Rom aufgefunden wurde; er hatte sich eine Überdosis Rohypnol, gemischt mit Alkohol, verabreicht. Am 5. April begeht Cobain in seinem Haus in Seattle Selbstmord.

Die Setlist ihres Münchener Konzerts weist zwei Besonderheiten auf. Nirvana begannen den Auftritt mit dem Cars-Cover „My Best Friend’s Girl“, und der größte Hit der Band, „Smells Like Teen Spirit“, dem Cobain am Ende nur noch Sarkasmus entgegen setzen konnte, verschwand von der Songauswahl. „Heart-Shaped Box“, geschrieben für Courtney, ist das letzte je von Nirvana live gespielte Lied.

Kooperation

Setlist: Nirvana in München 1994



My Best Friend’s Girl

Radio Friendly Unit Shifter

Drain You

Breed

Serve the Servants

Come as You Are

Sliver

Dumb

In Bloom

About a Girl

Lithium

Pennyroyal Tea

School

Polly

Very Ape

Lounge Act

Rape Me

Territorial Pissings

Zugaben: