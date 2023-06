Tina Turners Sohn Ike Jr. wegen Drogenbesitzes inhaftiert – 70.000-Dollar-Kaution fehlt

Ike Turner Jr., Sohn der verstorbenen Tina Turner und ihres Ex-Mannes Ike Turner, ist in den USA mit Drogen im Auto erwischt worden und dann in U-Haft gekommen. Ike hat bislang keine Kaution (70.000 Dollar) hinterlegt.

Wie das „People“-Magazin jüngst meldete, wurde Ike am 6. Mai, nur wenige Wochen vor dem Tod seiner Mutter Tina, des Besitzes von Crack und der Manipulation von Beweismitteln beschuldigt. Laut Gefängnisunterlagen hat man Ike in das Brazoria County Jail in Texas eingeliefert.

Ike Jr. wollte seine Drogen vor der Polizei aufessen: Was geschehen ist

Die Polizeibehörde von Texas teilte dem „People“-Magazin am Mittwoch (21. Juni) mit, dass die Streife den 64-Jährigen Ike Jr. am 6. Mai an einer Ampel in den USA angehalten habe, weil ein Scheinwerfer defekt gewesen sei. Die Beamten hätten dabei bemerkt, dass Ike Jr. versuchte, die sich in seinem Besitz befindlichen Betäubungsmittel zu konsumieren: „Er wollte die Drogen essen, bevor die Beamten sie ihm wegnehmen konnten“, so einer der Polizisten. Es konnten 1,7 Gramm Crack und 0,7 Gramm Methamphetamin beschlagnahmt werden.

Die Beifahrerin, Jessica Salinas-Esquivel, soll ebenfalls wegen des Besitzes einer Substanz, nämlich Methamphetamine, angeklagt worden sein, wie aus dem von „People“ erhaltenen Bericht hervorgeht.

Mehr über die Turner-Familie

Ike Turner adoptierte Ike Jr. und Michael Turner, bevor er Tina heiratete, die dann die beiden Söhne nach ihrer Hochzeit 1962 adoptierte.

Ike missbrauchte Tina jahrelang und litt unter Kokainabhängigkeit. Ab 1989 saß er wegen Kokainbesitzes 18 Monate im Gefängnis; 2007 starb er an einer Überdosis. Laut eines Interviews mit der „Daily Mail“ von 2018 sagte Ike Jr., dass sein Vater ihn „mit einer vernickelten 45er-Pistole auf den Kopf geschlagen hat“, weil er kurzzeitig als Tinas Tontechniker gearbeitet hatte, als sich das Paar 1978 scheiden ließ. Der Sohn fügte hinzu, dass er seit mehr als 10 Jahren nicht mehr mit seiner Mutter gesprochen habe.

Tina Turner starb am 24. Mai im Alter von 83 Jahren in Zürich. Sie sei nach langer Krankheit gestorben.