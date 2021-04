Ehemaliger Assistent von Freddie Mercury: „Er starb in meinen Armen“

Mit dem Neuarrangement ihres „Fearless“-Albums von 2009 holt sich Taylor Swift ihre Musik zurück.

Rekordhalterin: Taylor Swift ist die erste weibliche Künstlerin, die bei den Grammys dreimal in der Kategorie „Album des Jahres“ abgeräumt hat. Und sie macht immer weiter – am Freitag veröffentlichte sie ihr Album „Fearless (Taylor’s Version)“. Es ist eine neu aufgenommener Auflage inklusive sechs bisher unveröffentlichter Kompositionen aus den „Fearless“-Sessions. Taylor Swift erobert sich ihre Musik zurück „Fearless“ war das zweite Studioalbum der US-amerikanischen Sängerin. Es erschien in Deutschland wurde im Mai 2009. Am 26. Oktober 2009 erschien zudem eine Platinum-Edition des Albums. Nachdem ihr früheres Plattenlabel „Big Machine Label Group“ die Masteraufnahmen ihrer ersten sechs Alben verkaufte, nahm sich…