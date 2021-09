Pink Floyd: 360°-Audio-Version von „A Momentary Lapse of Reason“

Foto: Getty Images, Icon and Image. All rights reserved.

Über 30 Jahre ist es her, dass Pink Floyd ihr 13. Studioalbum „A Momentary Lapse of Reason“ veröffentlichten. Nun wird es eine Neuauflage der Platte geben, die bereits im Oktober veröffentlicht werden soll.

Neben der Neuauflage der Songs des Original-Albums hat sich die Gruppe für das Projekt etwas Besonderes einfallen lassen: Alle Titel der Platte werden auch als 360°-Audio zu hören sein.

Bereits die zweite Neuauflage von „A Momentary Lapse of Reason“

Die LP hatte bereits 2019 als Remix-Version im Rahmen des „The Later Years“-Boxsets einen neuen Anstrich bekommen. Nun entschied sich die Band jedoch, das Projekt nochmal für eine eigenständige Überarbeitung aufzugreifen. Dabei sieht Nick Mason gerade in der Übersetzung des Werks in die digitale Zeit einen besonderen Reiz. „Der Appetit des Publikums auf alternative Sichtweisen desselben Werks ist mit der Zeit zweifellos ins Unermessliche gestiegen“, so Mason in einem Statement zum Album. „Es war unvermeidlich, dass die Gelegenheit, frühere Werke aus einer Zeit, in der die digitale Technologie die schöne neue Welt war, wieder aufzugreifen, immer interessanter wurde“.

Auch ein paar stilistische Neuerungen werden Fans auf der Neuauflage zu hören bekommen. So wurden einige Songs der Platte etwa durch neue Schlagzeug-Spuren Masons ergänzt. Sogar der mittlerweile verstorbene Keyboarder Richard Wright soll der Platte noch ein paar neue Akzente hinzufügen, berichtet Gilmour: „Wir suchten und fanden auch einige bisher ungenutzte Keyboard-Parts von Rick, die uns halfen, einen neuen Vibe, ein neues Gefühl für das Album zu entwickeln.“

Besonderes Hörerlebnis durch 360°-Audio

Die 360°-Audio-Versionen sollen Fans dabei ein besonderes Musikerlebnis ermöglichen. Bei der speziellen Aufnahmetechnik werden multidirektionale Mikrophone verwendet, die das Hörerlebnis des menschlichen Ohres nachahmen sollen. Beim Abspielen der Titel entsteht so dass Gefühl, sich inmitten der Musizierenden zu befinden.

Wie das klingen soll, demonstrierte die Band bereits in einem Preview. Der dafür ausgewählte Song „Learning To Fly“ wird sich ebenfalls auf dem Album befinden.

Hier die 360°-Audio-Version von „Learning To Fly“ anhören:

Die Neuauflage von „A Momentary Lapse of Reason“ wird ab dem 29. Oktober auf Vinyl, CD, Blu-ray und in digitalen Formaten mit Stereo- und 5.1-Mixen erhältlich sein.