Podcast: 1986 im Kino – „Platoon“, „Top Gun“, „Highlander“, „Pretty in Pink“ …

Traurige Nachrichten für „Top Gun“-Fans: Die Fortsetzung des 80er-Klassikers wird frühestens im Dezember in den Kinos zu sehen sein. Schuld ist auch hier die Ausbreitung des Coronavirus.

Hollywood scheint zum Stillstand gekommen zu sein: Reihenweise sind Filmproduktionen eingestellt und etliche Veröffentlichungen von neu zu erscheinenden Filmen verschoben. „Top Gun: Maverick“ ist das jüngste Beispiel dafür. Die langerwartete Fortsetzung des Filmklassikers von 1986, der einst Tom Cruise zum Weltstar machte, hätte ursprünglich am 24. Juni in den Kinos anlaufen sollen. Nun wurde dieses Datum aber hinsichtlich der aktuellen Coronavirus-Pandemie auf den 23.Dezember 2020 verschoben. Finanzielles Risiko zu hoch Den Entschluss den Kinostart bis auf Jahresende zu verschieben soll, Berichten von „Variety“ zu Folge, mit der Befürchtung der Studios zusammenhängen, dass selbst wenn Kinos in wenigen Monaten wieder aufsperren sollten, das Publikum…